Не для бедных: кто может получить 10-летнюю визу для проживания на Бали

Власти Индонезии развивают бизнес, как могут. Ситуация с экономикой такова, что без помощи иностранцев не обойтись.

Индонезия привлекает в страну богатых иностранцев, используя свой козырь: Бали. Желающим поселиться на райском острове предоставят десятилетнюю визу. Правда, для этого нужно иметь на банковском счету не менее 130 тысяч долларов.

Новая программа ориентирована на состоятельных пенсионеров и предпринимателей, которые будут заниматься бизнесом в стране.

Власти Индонезии надеются, что это поднимет местную экономику.