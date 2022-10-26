Запад не нужен: на выставке InterCHARM дебютировали новые косметические бренды России
На выставке InterCHARM дебютировали новые косметические бренды России
Фото, видео: ©РИА Новости / Дмитрий Коробейников; 5-tv.ru
Иностранное сырье вскоре вовсе не будет нужно: отечественного хватает, чтобы сделать процедуры ухода за собой максимально безопасными и мегаэффективными.
Уход западных брендов открыл новые возможности для российской индустрии красоты. Весьма востребованы оказались водоросли из Белого моря, термальная вода из Сибири, травы с Алтая. Все достижения парфюмерно-косметической отрасли представили на выставке InterCHARM, которая открылась в «Крокус Экспо». Корреспондент «Известий» Вера Комарова узнала все о новых бьюти-трендах.
Эта выставка — место, где рождаются имена и считываются новые направления отрасли. Два десятилетия назад благодаря ей российский рынок узнал, что такое мезотерапия. Теперь здесь преображают за секунды, помогая выглядеть свежо. И производят новинки, готовят прямо на глазах у посетителей.
Вода из сочинских и сибирских термальных источников, водоросли из Белого моря, алтайские травы, янтарная кислота для производства кремов из Калининграда — состав продукции меняется.
«Пока еще мы пользуемся западной сырьевой базой, как я говорю — используем запад, как сырьевой придаток, но уже пошло сырье с Востока, и уже много российского — силиконы, то, что идет в гели для душа», — заметил депутат Госдумы РФ Алексей Нечаев.
Шестой санкционный пакет Евросоюза ввел запрет на ввоз в Россию 40 ингредиентов. Например, ПАВов — поверхностно-активных веществ, которые активно используются для производства шампуней. Мы уже перешли на российский аналог.
«Не хватает нам узнаваемости, известности. Наши дамы привыкли к американским, европейским брендам, не пробуют нашу косметику», — подчеркнул директор по развитию компании по производству косметики Камиль Мусин.
Последние полгода для многих производителей прошли достаточно напряженно. Но благодаря господдержке появляются новые марки. Только на выставке — 70 новых российских брендов.
«На этой конкретно выставке мы видим, что Минпромторг помог молодым российским брендам принять участие в выставке, организовал для них встречи с представителями встречи, дистрибутерами по всей стране», — пояснила одна из участниц выставки.
«300 российских салонов красоты и косметологических клиник уже закупили эти аппараты для коррекции фигуры. Полностью отечественная разработка, российская электроника. Давайте попробуем», — подчеркнула журналист.
Господдержка бьюти-отрасли. В Корее, например, в свое время она привела к мировому бьюти-буму. У нас — свой путь, уверены в Минпромторге.
«Мы в российской душе, в российском менталитете можем найти такие же нотки. И отечественная косметика — русская душа в продукте уже появляется», — заметил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.
Свой путь к покупателям продукт с русской душой начал вполне успешно. Осталось побольше о нем рассказать.
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