Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Как сообщают местные СМИ, в частности, «5 канал», сирены и предупреждения звучат уже в четвертый раз за последние сутки.

Как следует из заявлений, людей просят спуститься в укрытия и оставаться в них, пока ситуация не стабилизируется.

Известно, что в первый раз сирены и призывы звучали на Украине рано утром. За последние несколько часов воздушную тревогу объявляли дважды. Разница между сигналами составляла не более 15 минут.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru раскрыл детали плана провокации Киева с «грязной бомбой».