Посол Антонов назвал катастрофой возможную отправку войск США на Украину

Подключение армии США к боевым действиям на Украине приведет к катастрофическим последствиям. Подобное нагнетание напряженности не отвечает интересам Вашингтона, считает посол России в США Анатолий Антонов. Москва в свою очередь не станет мириться с ситуацией, когда на границах нарастает военная угроза, отметил он в интервью изданию Newsweek.

В одном из сообщений CBS News на днях говорилось, что командиры 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, дислоцированной всего в нескольких милях от румынской границы с Украиной, заявили — они готовы «мгновенно» перейти эту границу и подключиться к боям, если получат соответствующий приказ. При этом американский президент Джо Байден неоднократно клялся не посылать своих солдат в Незалежную.

«Мы уже в официальном порядке обратили внимание высокопоставленных американских чиновников на недопустимость бравурных заявлений армейских командиров США», — прокомментировал ситуацию Антонов.

По словам посла, Вашингтон все больше вовлекается в конфликт на Украине и превращает территорию страны в «поле битвы с Россией». Представители американской власти уже реагируют острым беспокойством на эту тенденцию. Негативно о политике страны высказывались и республиканцы, и демократы, но офис Байдена продолжает действовать провокационно. Так, в новой стратегии национальной безопасности США прямо сказано — важно нанести стратегическое поражение России.

«Непосредственное участие военных США в боевых действиях приведет к катастрофическим последствиям. Убежден, что дальнейшее обострение ситуации не в интересах Вашингтона», — заключил дипломат.

Анатолий Антонов напомнил журналистам о Карибском кризисе: тогда СССР и Штаты оказались «на пороге всеразрушающего конфликта, но в самый последний момент сумели взять шаг назад». Сегодня, по словам посла, российско-американские связи «снова на дне», и было бы безумием дальше усугублять шаткое положение. Москва, добавил он, не теряет надежды, что Белый дом и Пентагон сумеют вовремя остановиться у опасной черты.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анатолий Антонов исключил планы Кремля по применению ядерного оружия на Украине.