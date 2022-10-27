Цыганский прием: профессиональные попрошайки «разводят» водителей в Петербурге

Пустые карты, кошельки, потерянные нервы — все это следствие беседы с «бедным и несчастным», просящим у дороги сотни тысяч рублей. Как избежать обмана?

На водителей в Петербурге объявили настоящую охоту. На оживленных магистралях их поджидают профессиональные попрошайки. Под видом попавших в беду людей, они выманивают у самых доверчивых десятки тысяч рублей. Для пущей убедительности в этом спектакле задействуют даже детей. Корреспондент «Известий» Максим Облендер все сейчас покажет.

Помочь или нет?

Они встают на колени, льют слезы, рассказывают невероятные истории — одна жалобнее другой — настоящее шоу посреди оживленной магистрали.

«Без бензина и детей накормить не на что», — говорит случайный знакомый.

«Как вы на ЗСД заехали?» — спрашивает женщина-водитель.

«Сестра, я с Кронштадта спустился, меня кинули на 13 миллионов, там кинули. У меня дедушка умер, я бабушку с собой забрал, 84 года», — сразу нашел отговорку первый.

Терпению Виктории можно позавидовать. Она выслушала длинный монолог и даже решила помочь деньгами. Правда, псевдобизнесмена, якобы попавшего в беду, не устроила предложенная сумма.

«Давайте я вам денежку какую-то переведу и все. Сколько вам надо?» — спрашивала женщина.

«Мне 200 тысяч надо», — шокировал заявлением мужчина.

«Не, у меня таких денег нет», — возмутилась участливая собеседница.

Когда понял, что такую большую сумму никто не даст, попросил десять тысяч, потом пять, потом тысячу, объяснила журналистами Виктория. В итоге на сердобольную петербурженку вылился поток ругательств. Настроение испорчено — зато какой урок!

А вот москвичку Екатерину попрошайкам с третьего транспортного кольца удалось разжалобить на десять тысяч рублей.

«Он вывел маленького ребенка из машины, то есть это была девочка порядка шести лет, просил подтвердить, чтобы девочка подтвердила все его слова, что да, действительно, они приехали с Астрахани, сломалась машина они не могут добраться», — поделилась своей историей Екатерина.

Деньги обещали вернуть, оставили номер телефона, но на звонки, конечно же, потом не отвечали.

Что делать, если обманули?

Между тем, предприимчивых «ходоков» на трассах стали замечать так часто, что ими решили вплотную заняться на другом уровне.

«Мы направляем туда наших дорожных инспекторов и специалистов оперативного отдела, это специалисты по безопасности объекта. Естественно, мы сообщаем правоохранительным органам», — рассказал начальник управления по связям с общественностью ЗСД Андрей Цапу.

Остановки на обочине магистралей, как известно, запрещены, если только речь не о поломке. Получается, отзывчивые водители тоже нарушают — с риском для жизни. Шансы угодить в ДТП велики, ведь по скоростному диаметру ежедневно проезжают 400 тысяч авто.

«Максимально разрешенная скорость на ЗСД — 110 километров в час. Можно увидеть, как пролетают здесь машины. Обычно те, кто выклянчивает у водителей деньги, встают в теневых зонах, где камеры наблюдения их не видят, как правило, за поворотом. Представьте, что может произойти, когда ты на скорости входишь в поворот и прямо перед собой видишь авто на „аварийке“ и человек с ребенком посреди дороги», — рассуждает Облендер.

На федеральном уровне наказания за попрошайничество не предусмотрено. Максимум могут привлечь за мелкое хулиганство. Все гораздо серьезнее, если «на дело» берут детей.

«Сроки наказания лиц, которые вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность, предусмотрены статьей 150-й. То есть там сроки лишения свободы очень серьезные — до десяти лет лишения свободы», — подчеркнул руководитель экспертного правового отдела юридической компании Александр Новиков.

Но и юристы, и те, кто отвечает за эксплуатацию магистралей, говорят: решение проблемы на поверхности. Попрошайки, рассчитывающие поживиться за счет щедрых водителей, исчезнут сами собой, если никто не будет останавливаться.