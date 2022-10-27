Спасибо за понимание: S7 возобновила онлайн-регистрацию

Ранее приостанавливал работу онлайн-сервисов и «Аэрофлот». Ожидается, что услугами можно будет пользоваться уже в ближайшее воскресенье.

Пассажиры S7 снова могут регистрироваться на рейсы онлайн. Авиакомпания возобновила работу виртуальных сервисов. Теперь дистанционно можно оплатить багаж, выбрать место, а также приобрести, обменять или вернуть билеты.

Онлайн-услуги пришлось приостановить из-за перехода на отечественную систему оформления билетов. Такие же работы сейчас ведет «Аэрофлот». Завершить переход планируют в воскресенье. Поэтому пока клиентов «Аэрофлота», «Авроры» и «России» просят приезжать в аэропорт заранее — онлайн-регистрация, как и другие сервисы, недоступны.