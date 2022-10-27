Марионеточное правительство: как Путин предотвратил коварные планы США
Экс-работник Белого дома Робертс: Путин предотвратил план Штатов лишить РФ выхода к морям
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Экс-работник Белого дома Пол Робертс провел интересную параллель между территориями РФ и США. То же самое когда-то сделал бизнесмен Илон Маск.
Российский лидер Владимир Путин помешал США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морям. Так посчитал бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Робертс. В материале на собственном сайте он напомнил, что РФ в течение долгих лет арендовала морскую базу в Крыму.
«Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство в Украине аннулирует договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через море к Средиземному», — пояснил автор.
До этого обозреватель журнала The New Yorker высказал мнение, что специальной военной операции (СВО) в Незалежной можно было избежать в случае признания Западом Крыма частью России.
Также бизнесмен Илон Маск писал, что крымский полуостров значим для национальной безопасности Российской Федерации и рассматривается страной, как ключевая часть. Маск сравнил потерю Крыма для российской стороны с потерей Гавайев для Штатов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как США используют Украину.
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