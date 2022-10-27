Актриса недоумевает, куда же смотрят родственники худрука МХТ им. Горького?

История с исчезновением Татьяны Дорониной шокировала ее коллегу по цеху Людмилу Поргину. Актриса недоумевает: неужели худрук МХАТ им. Горького действительно находится в доме престарелых. Если это так, то для родственников звезды советского кинематографа это непростительно.

«Это все ужасно. Предположим, что Татьяна Доронина уже не может адекватно оценить себя, свое состояние. Но близкие должны нести ответственность за нее. Это просто неприлично и очень грустно!» — прокомментировала вдова Николая Караченцова изданию MK.RU.

Она выразила сожаление, что в старости люди проходят подобные испытания. И жизнь не делает исключения даже для людей уровня Дорониной: талантливая, знаменитая, умная. А стоило человеку оказаться беззащитным и здравствуй дом престарелых.

«Поймите, это же не простой человек! Неужели не нашли лучшего места для нее, чем дом престарелых? Она этого не заслуживает!» — добавила Поргина.

Актриса напомнила, что хорошо знает худрука МХАТ им. Горького, было время, когда вместе ходили на спектакли, составляли друг другу компанию на творческих вечерах. И сейчас у артистки в голове не укладывается, что ее знаменитая приятельница может быть где-то в неизвестном месте, c посторонними людьми. Неужели родные Дорониной не могут обеспечить ей домашний уход — пусть это будут сиделки, но главное, чтобы под крышей дома своего.

«Я считаю, что этот вопрос нужно решить. Есть же кто-то из близких родственников, друзей, которые могли бы взять ответственность за нее: найти работников, кто бы с ней жил и за ней ухаживал. Может, они решили, что в Доме престарелых Дорониной будет веселее? Но я так не считаю!» — подчеркивает знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что точное место нахождения Татьяны Дорониной пока неизвестно. Информация о доме престарелых пока не подтверждена. Есть также версия, что худрук театра проходит лечение в оздоровительном центре на юго-западе Москвы, пока в ее доме в Барвихе идет ремонт.