«Много бывает идиотов»: Сергей Соседов об инциденте с Витасом в баре

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 136

Музыкальный критик Соседов не исключил провоцирующие обстоятельства в истории с Витасом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В отношении артиста, распылившего газовый баллончик в лицо чиновнику, возбудили уголовное дело.

Певец Витас мог стать жертвой обстоятельств в истории, случившейся с ним в столичном караоке-баре. Этого не исключает музыкальный Критик Сергей Соседов. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru он подчеркнул, что вокруг много неадекватных людей и артисту, возможно, просто не повезло оказаться в таком окружении.

Как известно, прецедент произошел в минувшие выходные — артист поссорился в развлекательном заведении с сотрудником Минтруда и распылил ему в лицо газ из баллончика. Чиновник, получивший ожоги глаз, пускать ситуацию на самотек не стал и написал заявление в полицию. В результате правоохранители возбудили уголовное дело — Витасу, возможно, придется отвечать в суде. Многие представители общественности уже осудили певца — но, возможно, поспешно.

«Посетители бывают разные. Давайте не будем тоже думать, что посетители все идеальные <…> Бывает много всяких идиотов. <…> Люди бывают пьяные и невменяемые, и вздорные и несут ахинею всякую, и могут приставать. Естественно, это бывает периодически. Люди появляются то нормальные, а потом раз и какой-то идиот. Поэтому каждый случай надо разбирать отдельно», — прокомментировал ситуацию Сергей Соседов.

Однако, отметил он, оправдывать певца тоже сейчас преждевременно — во всем должна разобраться полиция. При этом музыкальный критик не считает, что поведение Витаса можно расценивать как хайп, напоминание о себе обществу. Просто так, возможно, сложилось: об артисте почти забыли и быстро вспомнили после скандала.

«Знаете, многих уже как-то не слышно, не видно… Вот у нас сейчас шоу „Суперстар“ — многих из участников не видно. <…> Да, был артист. Потом он выпадает из обоймы. По разным причинам это случается. Совершенно по разным причинам», — заключил Соседов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает о последствиях конфликта Витаса с федеральным чиновником продюсер Сергей Пудовкин.

+3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
61.36
-0.07 61.57
1.11
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 октября

Последние новости

17:20
Пластический хирург рассказал, когда необходимо проводить замену импланта в груди
17:05
«Дураки!» — Богомолов прокомментировал слухи про обыски в его квартире
16:53
«Закономерный итог»: нумеролог предсказала судьбу Собчак после побега из России
16:45
Комедия на двоих: Игорь Бочкин и Олеся Железняк сыграли позднюю любовь в Ленкоме
16:28
Опять с протянутой рукой: Украина просит у ЕС и Штатов улучшенное оружие
16:14
Кто выключил свет? В центральной части Украины повреждены энергообъекты

Сейчас читают

Врач Кашух рассказала, кому опасно закаляться
Запрещенный в Латвии Газманов не может вывезти сокровища из квартиры в Юрмале
Десять признаков того, что вашему мозгу нужен отдых
Евгения Медведева ответила бросившему ее на "Ледниковом периоде" Милохину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика