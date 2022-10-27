Олег Газманов не может забрать свои сокровища из квартиры в Юрмале

Сейчас недвижимость в Латвии упала в цене, но это не единственная причина досады российской знаменитости.

Певец и композитор Олег Газманов уже восемь лет не может посетить свою квартиру в Юрмале. Дело в том, что в 2014 году артист попал в «черный список» МИДа Латвии, потому что глава ведомства Эдгар Ринкевич в то время обвинил его в «поддержке российского империализма» и частых нелицеприятных высказываниях в адрес Украины.

Известно, что недвижимость в Латвии есть у многих российских знаменитостей. Раньше наши артисты приезжали туда на многочисленные фестивали театра и музыки. Они приобретали жилье, чтобы было где остановиться. Теперь квартиры в этой стране очень упали в цене. Это еще одна причина, по которой Газманов не стал продавать свой уголок в Юрмале.

«Я исправно плачу большие налоги на недвижимость в Юрмале и делаю коммунальные платежи, а поехать туда не могу. Впрочем, продавать ту квартиру пока не тоже планирую. Просто цены там так резко упали — стоит она буквально в три раза дешевле, чем покупал. Но даже за эти деньги никто и смотреть ее не хочет!» — приводит его слова издание dni.ru.

Больше всего певец расстроен из-за оставленного в латвийском жилище сокровища. Он рассказал, что в холодильнике лежит запечатанная бутылка арманьяка (подвид бренди, производимый посредством дистилляции белого виноградного вина во французской провинции Гаскон — Прим. ред.) 1951 года. По словам Газманова, это очень ценная и значимая вещь для него, ведь в год розлива напитка родился и сам артист.

«Бутылка объемом в 0,7 литра такого арманьяка стоит сегодня примерно 190 тысяч рублей. Надо попросить кого-то из лояльных латышей привезти мне ее при случае», — сообщил композитор.

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