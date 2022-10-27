Шпионская находка: глава СБУ о женщинах-агентах, сделавших пластику

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 51

Врио главы СБУ Малюк назвал женщин-шпионок настоящими амазонками

Шпионская находка: глава СБУ о женщинах-агентах, сделавших пластику

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Украинская сторона продолжает примерять на себя абсурдные идеалы, навязывая их другим.

О задействованных в разведке женщинах, сделавших пластику в целях безопасности, рассказал врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в беседе с «Интерфакс-Украина», поблагодарив представительниц прекрасного пола и назвав их «настоящими амазонками». По его словам, женщины — лучшие агенты.

«Операции, за которые они берутся, успешно реализуются в том числе благодаря наличию женщин в группах», — сказал Малюк, обратив внимание на то, что шпионки нередко проходят через пластические операции, работая по поддельным документам.

К слову, до этого бывший сотрудник СБУ рассказал, как на Украине насаждали неонацистскую идеологию. В частности, по украинскому телевидению показывали множество роликов, где военные преступники и участники карательных отрядов приравнивались к ветеранам войны. Это обсуждалось в каждом городе. Нацистов героизировали перед сегодняшним поколением. Пропаганда в Незалежной по сей день продолжает внедрять в сознание украинцев ложные идеалы и искаженные представления об истории.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую запись выложила СБУ.

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