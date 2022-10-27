Опять с протянутой рукой: Украина просит у ЕС и Штатов улучшенное оружие

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 49

FP: Украина потребовала у Штатов и Европы кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы

Опять с протянутой рукой: Украина просит у ЕС и Штатов улучшенное оружие

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Campino

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Аппетиты украинских чиновников неуемны, как и у лидера Незалежной Владимира Зеленского.

Кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы требует украинская сторона от Штатов и Европы. Об этом сообщается в материале военного обозревателя издания Foreign Policy Джета Детша.

«Украинские чиновники продолжают требовать так называемые кумулятивно-осколочные артиллерийские снаряды, или DPICM — разновидность кассетных боеприпасов… а также их европейские аналоги», — сказано в статье.

Согласно данным автора публикации, официальные лица Незалежной настаивают на этих поставках в течение последних двух месяцев. Кассетные боеприпасы способны уничтожить танки, а также большое количество живой силы.

«В США в настоящее время запрещено экспортировать эти системы», — подчеркнул Детш.

Депутат Верховной рады Александра Устинова отмечала, что украинцы просят поставить кассетные боеприпасы шведско-французского производства, совместимые с артиллерийскими орудиями НАТО и управляемые бомбы.

На фоне специальной военной операции (СВО) РФ на Украине по защите населения от неонацистов недружественные страны стали накачивать Киев вооружениями, объявив России экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где российская армия сорвала наступление украинских военных.

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