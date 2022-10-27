Не жалея людей: как атака ВСУ на Шахтерск в ДНР обернулась пожаром и эвакуацией

Националисты знали, что состав с десятками заправленных цистерн прибыл на железнодорожную станцию и били именно по нему.

В Шахтерске в ДНР ВСУ едва не сожгли заживо десятки мирных жителей. Украинские боевики ударили по цистернам с горючим на железнодорожной станции: город содрогнулся от серии взрывов, а последовавший пожар было видно за несколько километров.

Вплотную к станции прилегают жилые дома, и спасатели тут же начали экстренную эвакуацию. Одним из первых на месте происшествия оказался наш корреспондент Данил Емельянов.

«Именно так выглядят последствия ночного обстрела железнодорожной станции в Шахтерске, со стороны ВСУ. Расчеты МЧС всю ночь боролись с распространением пламени и только к утру его удалось полностью локализовать. Им помогали жители, которым не довелось уснуть этой ночью», — передал Емельянов.

Огромные языки пламени от полыхающих цистерн с топливом освещали всю округу. Люди, живущие рядом, выбежали из домов и с ужасом наблюдали на то, как горит железнодорожный состав, опасаясь, что огонь перекинется на жилые постройки.

Тех, кто живет рядом с путями, эвакуировали. Очевидцы сообщают, что сначала услышали грохот, похожий на взрыв снаряда. В соседних домах вылетели стекла. Очевидно, что ВСУ знали, что состав с десятками заправленных цистерн прибыл на железнодорожную станцию и били именно по нему. Не жалея людей, которые живут рядом.

«Они нас спасают таким образом. Освобождают. Вот освобождение. Какое освобождение? Поснимайте и покажите, как нас Украина любит и хочет нас вернуть», — заявила жительница Шахтерска Алла Самойленко.

Тушить горящие цистерны прибыла сотня спасателей и 25 единиц техники. Спустя несколько часов слаженной работы удалось отстоять 42 вагона. И только под утро МЧС сообщило о полной ликвидации пожара. Местные власти уже решают вопрос о том, как не допустить дефицита топлива, ведь оно предназначалось для нужд региона.