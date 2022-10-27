Глава государства призвал западных оппонентов оставить попытки убить творчество и развитие свободной мысли.

Запад регулярно обвиняет Кремль во всех проблемах, а сам скатился до сжигания книг и запрета великих умов человечества. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Москве.

Российский лидер объяснил, что в последнее время Запад пытается продвинуть некую «универсальные константу культуры». На деле это попытка «подмять» под свои слабые ценности остальные страны.

«Запад утверждает, что именно его культура и мировоззрение должны быть универсальными, и настаивают, чтобы эти ценности были безоговорочно приняты всеми участниками международного общения», — прокомментировал ситуацию Владимир Путин.

Он попросил слушателей обратиться к прошлому, а именно — к Холодной войне. Президент напомнил, что тогда никто и не думал отрицать существование культуры и научных достижений у других народов. А сейчас на Западе сжигают книги Достоевского и ищут «происки Кремля» на каждом шагу.

«А сейчас, что происходит? Сжигание книг нацистами, запреты Достоевского и Чайковского. Отмена культуры выкашивает все живое и творческое, не дает развиваться свободной мысли. Теперь дошли и до такого абсурда, что не исходит — все происки Кремля. На себя-то посмотрите. Ну это бред, до чего скатились. Ну хоть мозгами пошевелите. Нельзя же все сваливать на козни Кремля», — обратился к «отменщикам России» Владимир Путин.

Кроме того, президент процитировал цитату из романа Федора Достоевского «Бесы», где нигилист Шогалев описал выдуманное им самим «светлое будущее».

«Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом», — сказал президент и добавил, что именно по этому «девизу» и живут западные оппоненты.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Владимира Путина, в котором он предрек конец кровавой игры Запада, процитировав народную мудрость.