Как капли для носа могут спровоцировать развитие опасных заболеваний?

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 83

Врач Игорь Маневич назвал опасным частое применение капель от насморка

Как капли для носа могут спровоцировать развитие опасных заболеваний?

Фото: www.globallookpress.com / Friso Gentsch

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Сосудосуживающие препараты помогают мгновенно снять симптомы насморка. Однако последствия их использования придется лечить гораздо дольше.

Люди часто борются с проблемами заложенного носа с помощью капель, но даже не догадываются об их опасности и возможных тяжелых последствиях. О вреде сосудосуживающих капель рассказал изданию Газета.ру врач-оториноларинголог Игорь Маневич.

Капли для носа бывают трех видов: солевые, гормональные, противоаллергические и сосудосуживающие. По словам эксперта, последние нельзя использовать бесконтрольно из-за содержания в них адреналина. Этот гормон сужает сосуды, уменьшает отек и останавливает выработку слизи в носовых пазухах.

«При отказе от лекарства после длительного применения может случиться медикаментозный ринит — в этом состоянии сосуды слизистой расширены даже при отсутствии насморка. Отек может приобрести хроническую форму, и облегчить состояние возможно только при помощи капель», — объяснить врач.

Чтобы сосудосуживающие капли не вызвали пожизненное привыкание, рекомендуется использовать их не дольше недели, и применять три-четыре раза в сутки. По словам эксперта, лучше и вовсе найти альтернативные методы лечения, или обращаться к таким каплям в самых крайних случаях.

«Промывайте нос солевым раствором — это поможет прочистить носовые пути, сделает слизь в них менее густой и снизит раздражение и отечность в слизистой оболочке носа. Кроме того, нужно использовать увлажнитель воздуха — пересушенный воздух часто является причиной отека слизистой», — прокомментировал Маневич.

Врач назвал еще несколько советов, которые помогут вылечить насморк, а не смягчить его симптомы. Среди них: паровые ванночки, теплый душ и теплый компресс. Как отмечает Маневич, эти способы активируют отток слизи, снимают отечность и улучшают кровообращение в носовых пазухах.

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