«Душа готовилась к боли»: Асель Аскар показала предсмертное фото восьмимесячного сына

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 715

Асель Аскар показала предсмертное фото восьмимесячного ребенка

«Душа готовилась к боли»: Асель Аскар показала предсмертное фото восьмимесячного сына

Фото: Instagram* / assel.askar

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Маленькому мальчику не могли помочь даже высококвалифицированные врачи. Актриса никак не может смириться с утратой.

Звезда фильма «Самая красивая» Асель Аскар не может свыкнуться с личной трагедией: около месяца назад она похоронила восьмимесячного сына. У мальчика внезапно развилась болезнь, победить которую было невозможно — даже врачи оказались бессильны. В социальных сетях девушка почти ежедневно публикует слезливые посты, где признается, что очень хочет к малышу — на небо. Накануне же актриса выложила снимки, за несколько суток до трагедии — поклонники в шоке.

На одной из фотографий, опубликованных в сторис, Аскар стоит возле микрофона и с серьезным видом о чем-то говорит.

«Тут и слезы, тут и радость. Это за шесть дней. Я почему-то, напевая эту песню на вокале, так горько заплакала. Без объяснений. Словно тело готовилось к боли, душа знала», — прокомментировала кадр Асель.

А немного погодя выложила еще два снимка, вызвавших бурю эмоций у фолловеров дивы: она обнимает своего сыночка и улыбается так, словно их ничто не сможет разлучить.

«Это за пять дней… За сутки… Кусочек с моего сериала», — гласили подпись к кадрам.

Актриса Асель Аскар публикует фото с умершим ребенком каждый день; Instagram* / assel.askar

Юзеры, как могут, поддерживают селебрити. Они желают ей скорейшего излечения душевных травм и призывают сохранять стойкость. Хотя бы ради старшего ребенка.

«Держитесь, милая!»

«Зачем-то нужно это испытание. Бог все видит»,

«Как же это страшно — терять ребенка. Любимая, держитесь! Мы все рядом», — обращаются к Асель Аскар фанаты.

Ранее 5-tv.ru назвал истинную причину смерти маленького сына Асель Аскар. Могла ли это быть ошибка врачей?

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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