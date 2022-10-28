«Не нравились оленьи глаза»: за что Земфира оскорбила Катерину Гордееву*
Земфира устроила заочный скандал из-за интервью Катерины Гордеевой*
Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky
Вскоре после гневных высказываний артистка удалила публикацию и попросила у всех прощения.
Нешуточный скандал разгорелся между Земфирой, Ренатой Литвиновой, бывшей помощницей актрисы Наташей Максимовой и журналисткой Катериной Гордеевой*. Напомним, экс-ассистентка дала интервью, в котором рассказала, что она якобы подверглась абьюзу со стороны Литвиновой. Реакция долго ждать себя не заставила. Литвинова намерена судиться с бывшей подчиненной. Земфира же решила пройтись по самой журналистке, назвав ее работу говном.
«Никогда не нравились эти оленьи глаза и бесхребетная позиция. И да, остряки, расслабьтесь. Непрофессиональный скучный журналист. Есть с чем сравнивать, это лишь мое мнение. Канал Гордеевой — говно», — заявила Земфира в социальной сети, защищая сою подругу Литвинову.
При этом она обратила внимание, что «оленьи глаза» — это вовсе не оскорбление. Фраза не относится к внешности журналистки, а передает лишь настоящее отношение к работе Масимовой.
Однако немного подумав, Земфира удалила публикацию о своем отношение к Максимовой и даже извинилась перед экс-помощницей Литвиновой.
«Да, этот пост — ошибка. Не стоило публично. Прошу у всех прощения», — написала певица.
Многие поклонники поддержали действия Земфиры, отметив, что такими поступками она духовно растет, а не спускается на уровень Максимовой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько теперь зарабатывают уехавшие за границу артисты.
* — признана иноагентом в РФ.
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