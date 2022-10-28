Потерявший жену в ДТП Сумишевский перестал видеть детей: «К сожалению, так»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 106

Музыкант Ярослав Сумишевский после гибели жены стал меньше общаться с детьми

Потерявший жену в ДТП Сумишевский перестал видеть детей: «К сожалению, так»

Фото: Instagram* / yaroslav_sumishevskiy

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Артист тяжело переживал кончину любимой. Спасение он нашел лишь в творчестве. Но за успокоение души и возвращение к прежней жизни он заплатил вниманием к наследникам.

Музыкант и певец Ярослав Сумишевский после гибели любимой супруги Натальи Бородкиной стал реже видеться и общаться, как с их общим сыном Мирославом, так и с наследницей от первого брака. По словам артиста, всему виной творчество, в которое он с головой погрузился, чтобы заглушить боль о потери родного человека.

Как рассказал Сумишевский, покойная супруга мечтала об успехе мужа на сцене. Поэтому певец решил исполнить желание любимой и сразу после похорон отправился в длительный гастрольный тур.

«Очень хотелось бы принимать больше участия в жизни сына, но, к сожалению, вот так получается, что видимся редко. А что делать? На творчество уходит много времени. Я этого хотел, к этому стремился», — признался Сумишевский в интервью Стасу Ярушину в его шоу МУЗLOFT.

Артист мог работать целый месяц без выходных и не видел ничего в этом плохого для себя, своего здоровья и взаимоотношений с детьми. Только сейчас он понял, как это было тогда тяжело.

Трагедия произошла на заснеженной дороге в нескольких десятках километров от Красноярска 29 января 2021 года. Иномарку с Сумишевским и его женой вел глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину, и столкнулся с автоцистерной. От полученных травм мужчина скончался на месте. Наталью госпитализировали в ближайшую больницу. Однако спасти ее не удалось. 6 февраля она, не приходя в сознание, скончалась. Сейчас артист в одиночку воспитывает сына Мирослава, которому в конце февраля исполнится пять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет вдова Бориса Грачевского после смерти любимого.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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