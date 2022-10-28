Эко-активистка в Германии приклеила себя к авто полиции из-за «страшного будущего»

Эпатажные выходки экоактивистов подхватил Берлин. Участница акции приклеила себя к крыше полицейского микроавтобуса — в знак протеста против загрязнения климата.

«Эко-движение „Последнее поколение“ сегодня залезает на крышу полицейских машин, потому что у нас осталось всего несколько лет для того, чтобы изменить ситуацию», — заметила протестующая.

Активистка ни за что не хотела покидать место протеста. Ее удалось снять только при помощи крана.

Ну а перед этим в Нидерландах несколько человек попытались испортить всемирно известную картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Один из них приклеил себя к картине и начал обливаться томатным супом.