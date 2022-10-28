Эко-активистка в Германии приклеила себя к авто полиции из-за «страшного будущего»

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Молодая леди не понимает, что будет с экологией, если человечество продолжит неразумно потреблять ресурсы. Девушку пришлось вразумлять при помощи спецтехники.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marcin Nowak; 5-tv.ru

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Эпатажные выходки экоактивистов подхватил Берлин. Участница акции приклеила себя к крыше полицейского микроавтобуса — в знак протеста против загрязнения климата.

«Эко-движение „Последнее поколение“ сегодня залезает на крышу полицейских машин, потому что у нас осталось всего несколько лет для того, чтобы изменить ситуацию», — заметила протестующая.

Активистка ни за что не хотела покидать место протеста. Ее удалось снять только при помощи крана.

Ну а перед этим в Нидерландах несколько человек попытались испортить всемирно известную картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Один из них приклеил себя к картине и начал обливаться томатным супом.

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