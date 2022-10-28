Корабль «Прогресс» с подарками для космонавтов пристыковался к МКС

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 31

Грузовой агрегат вывела на орбиту ракета-носитель «Союз». Она стартовала с космодрома Байконур.

Корабль «Прогресс» с подарками для космонавтов пристыковался к МКС

Фото: «Роскосмос»

Читайте нас в: Дзен Новости

Корабль «Прогресс» с подарками для космонавтов пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе». Трансляция события ведется на официальном YouTube-канале ведомства.

По наблюдениям, никаких проблем со стыковкой не было — все прошло максимально успешно, как и было задумано. Кроме приятных сюрпризов от родных и близких, космонавтам также доставили воду, медикаменты и прочие необходимые для пребывания в космосе вещи. Всего в «Прогресс» поместили более 2,5 тонны груза.

Агрегат вывела на орбиту ракета-носитель «Союз». Она стартовала с космодрома Байконур рано утром 26 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как 65 лет назад Советский Союз открыл космическую эру.

+6° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.36
-0.07 61.57
1.11
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 октября по 6 ноября

Последние новости

12:42
Только так: Венгрия согласна, что Россия — гарант независимости Украины
12:28
«Поражение очевидно для всех»: почему Зеленский скоро сбежит из Украины
12:20
В России предлагают автоматически аннулировать права при ухудшении здоровья
12:11
Предвкушают наживу: причины киевских провокаций «грязной бомбой»
12:09
Twitter в свободном полете: что именно стоит за покупкой соцсети Илоном Маском
12:05
Самолет с пожарными врезался в склон действующего вулкана Этна

Сейчас читают

Врач Кашух рассказала, кому опасно закаляться
Запрещенный в Латвии Газманов не может вывезти сокровища из квартиры в Юрмале
Десять признаков того, что вашему мозгу нужен отдых
Евгения Медведева ответила бросившему ее на "Ледниковом периоде" Милохину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика