Корабль «Прогресс» с подарками для космонавтов пристыковался к МКС

Корабль «Прогресс» с подарками для космонавтов пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе». Трансляция события ведется на официальном YouTube-канале ведомства.

По наблюдениям, никаких проблем со стыковкой не было — все прошло максимально успешно, как и было задумано. Кроме приятных сюрпризов от родных и близких, космонавтам также доставили воду, медикаменты и прочие необходимые для пребывания в космосе вещи. Всего в «Прогресс» поместили более 2,5 тонны груза.

Агрегат вывела на орбиту ракета-носитель «Союз». Она стартовала с космодрома Байконур рано утром 26 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как 65 лет назад Советский Союз открыл космическую эру.