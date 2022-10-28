«Мой аккаунт будет восстановлен»: Трамп с ликованием встретил покупку Twitter Илоном Маском

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 57

Дональд Трамп сообщил о скором восстановлении своего аккаунта в Twitter

«Мой аккаунт будет восстановлен»: Трамп с ликованием встретил покупку Twitter Илоном Маском

Фото: www.globallookpress.com / White House

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В начале 2021 года аккаунт бывшего президента США заблокировали. После этого Трамп заявлял, даже если ему предложат вернуться, он откажется. Теперь его реакция совсем другая.

Бывший президент Дональд Трамп с радостью отреагировал на новость о покупке Илоном Маском Twitter. Он поздравил предпринимателя с приобретением компании и рассказал, что в ближайшее время его аккаунт в социальной сети разблокируют.

«Поздравляю Илона Маска с приобретением Twitter. Мне сообщили, что мой аккаунт будет восстановлен в понедельник, — посмотрим», — говорится в документе пресс-службы.

Маск приобрел социальную сеть в минувший четверг. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. До последнего о своем решении он утаивал. Вместе с тем аккаунт американского политика заблокировали в начале 2021 года. Тогда причиной назвали, что твиты Трампа могут спровоцировать людей на беспорядки. Тогда сторонники республиканца, который на тот момент был главой американской администрации, пытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших выборов.

Трамп на блокировку аккаунта в Twitter отреагировал нежеланием больше вести социальную сеть, заявив, что он останется лучше в TRUTH.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз может заплатить Маску за работу системы Starlink на Украине.

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