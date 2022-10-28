Не дадите денег — уйду в леса: зачем Зеленский сменил аватарку в соцсетях

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 9 743

Президент Украины Зеленский сменил официальный костюм на футболку в соцсетях

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Обозреватели уже говорили о том, что лидер Незалежной стал для Запада тяжелым бременем, поскольку им все тяжелее управлять.

В системе взаимоотношений президента Украины Владимира Зеленского с Западом произошло что-то кардинальное. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Антон Бредихин.

Эксперт указал на то, что лидер Незалежной некоторое время назад сменил аватар в социальных сетях. В частности, если раньше глава Самостийной выглядел на фото в официально-деловом стиле, то теперь он, по-видимому, решил сменить имидж на более простой, надев обычную зеленую футболку. Также Бредихин добавил, что Запад — основной потребитель контента соцсетей Зеленского.

«Соответственно, либо деньги не дают, что скорее всего, либо будущее как политика уже для него закрыто. Он видит себя в будущем как военно-полевого командира где-то в лесах по аналогии с Бандерой, поэтому сейчас Зеленский показывает, что готов уйти в леса, в подполье, но все равно нужны деньги, и без них он ничего дальше делать не будет», — сказал Бредихин.

5-tv.ru

К слову, в одном из французских изданий уже высказывалось мнение о том, что Зеленский стал для Запада тяжелым бременем, поскольку им все тяжелее управлять. По мнению обозревателей, украинского президента могут устранить не только как политическую фигуру, но и физически.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за чем поймали помощника Зеленского.

+6° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.36
-0.07 61.57
1.11
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 октября по 6 ноября

Последние новости

12:42
Только так: Венгрия согласна, что Россия — гарант независимости Украины
12:28
«Поражение очевидно для всех»: почему Зеленский скоро сбежит из Украины
12:20
В России предлагают автоматически аннулировать права при ухудшении здоровья
12:11
Предвкушают наживу: причины киевских провокаций «грязной бомбой»
12:09
Twitter в свободном полете: что именно стоит за покупкой соцсети Илоном Маском
12:05
Самолет с пожарными врезался в склон действующего вулкана Этна

Сейчас читают

Врач Кашух рассказала, кому опасно закаляться
Запрещенный в Латвии Газманов не может вывезти сокровища из квартиры в Юрмале
Десять признаков того, что вашему мозгу нужен отдых
Евгения Медведева ответила бросившему ее на "Ледниковом периоде" Милохину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика