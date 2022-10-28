Президент не заругает: помощника Зеленского поймали за ездой на авто для гуманитарных нужд
Помощника Зеленского поймали за ездой на авто для гуманитарных нужд
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off; 5-tv.ru
Лидера Незалежной, как и его подчиненных, мало волнует судьба простого народа. Вот и машины чужие теперь не гнушаются брать.
Украинские чиновники пользуются западной помощью в личных целях. Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского заметили на дорогом внедорожнике от американской компании General Motors.
Полсотни таких Chevrolet Tahoe были подарены Незалежной, чтобы вывозить людей из зоны боевых действий. Но внедорожники в итоге оказались в самых разных ведомствах страны, и как минимум один стал постоянным транспортом для чиновника из президентской администрации.
В ответ на упреки он заявил, что машиной пользуется во благо родины. А значит, целям гуманитарной поставки это не противоречит.
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