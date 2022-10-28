Небольшой шаг к миру: Ереван готов работать с Баку на российских условиях

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 34

Пашинян выразил готовность установить отношения с Баку по предложенным РФ принципам

Небольшой шаг к миру: Ереван готов работать с Баку на российских условиях

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

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Армянский премьер надеется, что Россия поддержит собственные предложения.

Ереван готов работать с Баку по урегулированию конфликта на предложенных РФ условиях. Об этом в Twitter написал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он выразил надежду, что российская сторона поддержит собственные предложения.

По словам Пашиняна, в начале прошлого месяца Армения дала согласие работать, основываясь на базовых принципах и параметрах установления отношений между государствами, а именно, Арменией и Азербайджаном, представленных Россией. Премьер Армении говорил о готовности подтвердить свои слова в Сочи.

Перед этим председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко говорила о содействии Москвы подписанию мирного договора между Ереваном и Баку. Об этом она сообщала в рамках встречи с председателем Милли меджлиса (парламента, Прим.ред.) Азербайджана Сахибой Гафаровой, пишет Газета.ру.

Также Пашинян заявлял о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года. К слову, военную поддержку Армении готов оказать Иран, делая жесткие заявления против изменения границ государств на Южном Кавказе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сделал армянский депутат.

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