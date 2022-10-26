Мира с Баку не будет: армянский депутат демонстративно порвал «вашингтонский документ»

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Армянский депутат демонстративно порвал «вашингтонский документ» из-за неприязни к Баку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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Ереван и Баку конфликтуют не одно десятилетие. Есть ли надежда на полное урегулирование отношений?

В Ереване разгорелись парламентские страсти. Один из оппозиционных депутатов, выйдя к трибуне, демонстративно разорвал так называемый «вашингтонский документ» по урегулированию карабахского конфликта, назвав его «предательским».

Речь идет о соглашении, которое было разработано в США. Судя по содержанию, в случае подписания будут проведены работы по окончательной делимитации межгосударственной границы. При этом, условия, как выясняется, устраивают далеко не всех.

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