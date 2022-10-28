Позавтракали тортом — отменили обед: как распрощаться с животом и боками

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 135

Эндокринолог Павлова назвала питание по часам эффективным способом похудения

Позавтракали тортом — отменили обед: как распрощаться с животом и боками

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Hauser

Читайте нас в: Дзен Новости

Даже интенсивные физические нагрузки не помогут привести фигуру в порядок, если есть проблемы с питанием.

Режим питания — залог здоровья и красивой фигуры. Бока и живот обязательно уйдут, если человек начнется принимать пищу по часам. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

Главное правило, которого советует придерживаться эксперт — завтракать, обедать и ужинать в одно и то же время. И не надо торопить время: дайте организму перестроиться на новый режим, и вес обязательно начнет уходить. Более того, сойдет на нет потребность в больших порциях.

Но это не говорит о том, что на ужин можно есть жирные стейки, а на утро завтракать пирожными. Предпочтение лучше отдать полезной еде — меньше жареного, соленого, сладкого. А побаловали себя — считайте калории.

«Если вы оказались на чаепитии с тортом по случаю дня рождения коллеги, то ваш обед отменяется. Или отменяется торт», — цитирует врача «Российская газета».

Еще один важный момент — время завтра и ужина. По утрам принимать пищу эндокринолог рекомендует через 30-40 минут после пробуждения, а ужинать — за три-четыре часа до сна.

К правильному режиму питания следует добавить физическую активность.

«Это защитит вас от пожизненной борьбы с лишним весом и, кстати, это еще сократит ваши расходы на лекарства и консультации», — заверила доктор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ошибки мешают на пути к фигуре мечты.

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.53
0.17 61.13
-0.44
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по ...

Последние новости

4:27
Пушилин заявил об успехах на линии соприкосновения в ДНР: противник повержен
4:09
Страх оправдался: дочь Гаркалина вспомнила предсмертный разговор с отцом
3:51
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября
3:40
Лонгин Сотник: что можно и нельзя делать 29 октября
3:34
Зима уже близко: когда в Москве и Подмосковье выпадет первый снег
3:16
«Лучше сесть за стол»: генерал ВВС США согласился со словами Путина о мировой угрозе

Сейчас читают

Дьявол и клавиши судьбы: жизнь Джерри Ли Льюиса как самое сумасшедшее приключение
«У него есть установка»: психиатр объяснил, почему Байден начал передразнивать журналистов
В поисках «смерти»: что известно о визите МАГАТЭ на Украину и «грязной» бомбе
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика