«Все эти годы нас разлагали»: Пригожин в пух и прах разнес современные ценности на ТВ

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 1 072

Продюсер Пригожин раскритиковал современное ТВ за отсутствие образовательных и патриотических программ

«Все эти годы нас разлагали»: Пригожин в пух и прах разнес современные ценности на ТВ

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

У продюсера много вопросов к телевидению, на котором исчезли образовательные и патриотические передачи. С этим нужно что-то делать.

Иосиф Пригожин высказался в поддержку традиционных ценностей. Семья, патриотизм, образование для продюсера на первом месте. Об этом он рассказал изданию «Вечерняя Москва».

Он уверен, что сегодня обществу навязывают не те приоритеты. Но сейчас наступил момент вернуть все на свои места.

«Считаю, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Сейчас медиа порой диктуют нам неверные ценности. Не люблю, когда мне что-то навязывают», — сказал шоумен.

Очень большие претензии у продюсера, в частности, к телевидению. Последние годы, считает он, на ТВ не выходило достойных образовательных и патриотических программ — только развлекательный контент сомнительного качества.

«У меня есть к нему претензии. Все эти годы нас разлагали — не образовывали, не воспитывали в патриотическом духе. Лишь развлекали такими передачами, как „Дом-2“, „Давай поженимся“», — добавил Пригожин.

Он объяснил происходящее тем, что телевидение гонится за рейтингами, и образовательные программы в этом смысле неподходящий материал. Другое дело — скандалы, интриги, расследования. И с этим надо что-то делать.

«Я воспитан на патриотических кинолентах, но технологии и мир меняются. Но думаю, что стоит смотреть картины разных жанров», — считает продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что почему Иосиф Пригожин эмоционально прошелся по любителям дорогих брендов.

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.53
0.17 61.13
-0.44
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по ...

Последние новости

4:27
Пушилин заявил об успехах на линии соприкосновения в ДНР: противник повержен
4:09
Страх оправдался: дочь Гаркалина вспомнила предсмертный разговор с отцом
3:51
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября
3:40
Лонгин Сотник: что можно и нельзя делать 29 октября
3:34
Зима уже близко: когда в Москве и Подмосковье выпадет первый снег
3:16
«Лучше сесть за стол»: генерал ВВС США согласился со словами Путина о мировой угрозе

Сейчас читают

Дьявол и клавиши судьбы: жизнь Джерри Ли Льюиса как самое сумасшедшее приключение
«У него есть установка»: психиатр объяснил, почему Байден начал передразнивать журналистов
В поисках «смерти»: что известно о визите МАГАТЭ на Украину и «грязной» бомбе
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика