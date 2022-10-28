Стало известно, какое наказание грозит Смольянинову за дискредитацию ВС РФ 

В одном из интервью артист негативно высказался о спецоперации России.

Гагаринский районный суд Москвы признал виновным актера Артура Смольянинова по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Ему назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

По информации 5-tv.ru, судебное заседание было без участия сторон. Актеру присылали телеграмму с извещением по месту последнего известного адреса проживания. Однако она не была доставлена Смольянинову, потому что он не явился.

Причиной возбуждения дела стало интервью артиста, в котором он негативно высказался в отношении специальной военной операции по защите Донбасса. Как заключил эксперт-лингвист, заявление знаменитости «характеризует действия вооруженных сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом».

Само дело об административном правонарушении попало в суд 17 октября. Против знаменитости составили протокол по ст. 20.3.3, Ч. 1 («Дискредитация Вооруженных сил России»).

Ранее стало известно, что звезда «9 роты» переехал в Норвегию. 5-tv.ru сообщал, на что обрек семью сбежавший из России Артур Смольянинов.