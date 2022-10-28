Стало известно, какое наказание грозит Смольянинову за дискредитацию ВС РФ 

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 387

Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Смольянинова на 30 тысяч за дискредитацию ВС РФ 

Стало известно, какое наказание грозит Смольянинову за дискредитацию ВС РФ 

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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В одном из интервью артист негативно высказался о спецоперации России.

Гагаринский районный суд Москвы признал виновным актера Артура Смольянинова по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Ему назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. 

По информации 5-tv.ru, судебное заседание было без участия сторон. Актеру присылали телеграмму с извещением по месту последнего известного адреса проживания. Однако она не была доставлена Смольянинову, потому что он не явился.

Причиной возбуждения дела стало интервью артиста, в котором он негативно высказался в отношении специальной военной операции по защите Донбасса. Как заключил эксперт-лингвист, заявление знаменитости «характеризует действия вооруженных сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом».

Само дело об административном правонарушении попало в суд 17 октября. Против знаменитости составили протокол по ст. 20.3.3, Ч. 1 («Дискредитация Вооруженных сил России»).

Ранее стало известно, что звезда «9 роты» переехал в Норвегию. 5-tv.ru сообщал, на что обрек семью сбежавший из России Артур Смольянинов.

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