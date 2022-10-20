«Предательство»: на что обрек семью сбежавший из России Артур Смольянинов

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Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 1 197

Психолог Сирма указала на последствия отъезда Артура Смольянинова для его детей

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Психолог Сирма считает, что Дарье Мельниковой надо научиться быть счастливой, чтобы защитить сыновей от психической травмы.

Звезда «9 роты» Артур Смольянинов не согласен с политической повесткой своей Родины. Он спешно сменил геолокацию, переехав в Норвегию, и оттуда дал скандальное интервью. Актер высказался в адрес жителей страны, назвав их «обманутыми, одурманенными морально и физически». «Глубинный народ» России на резкие слова артиста обиделся, а московский суд составил на Смольянинова административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

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Поступок киноактера в духе «с глаз долой, из сердца вон», может, и был бы логичным для него самого. Но он человек семейный. На родине звезда фильма «Мой парень — ангел» бросил жену с двумя несовершеннолетними детьми. Избранница артиста Дарья Мельникова растит сыновей, рожденных в браке со Смольяниновым: семилетнего Артура и четырехлетнего Марка.

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Исполнительница роли Жени в сериале «Папины дочки» своих переживаний за детей не скрывает. Она понимает, что поступок их отца может негативно сказаться на детской психике. Психолог Ирена Сирма считает, что Дарье Мельниковой по силам «вытащить» ситуацию, оставаясь в России, лишь при одном условии. Своим профессиональным мнением эксперт поделилась в беседе с 5-tv.ru.

«Судя по интервью, которое дает Дарья, она не видит своего будущего и будущего своих детей вне России и приводит вполне понятные аргументы. Она видит ситуацию довольно реалистично. Навряд ли им удастся там (в Норвегии. — прим. ред.) проявить себя, реализоваться как творческим личностям в актерской профессии. Кому они там нужным, кому мы там нужны по большому счету? У них своих достаточно. Она реально это видит, и скорее всего понимает, что там придется не жить так, как они жили в России, а выживать», — считает психолог Сирма.

Эксперт отмечает важность материнской позиции в этом вопросе для сыновей Смольянинова.

«Как известно, дети счастливы тогда, когда счастливы их родители. Что может сделать Даша? Конечно, дети воспринимают ситуацию, когда нет папы или мамы, это их мир — папа и мама — тогда рушится их мир. Даша не очень понимает, что делать в этой ситуации. С одной стороны, она уважает личность мужа, транслирует это детям. Для мальчиков это важно — они в дальнейшем будут с уважением относиться к своей мужественности. А с другой стороны, она не принимает решения мужа. Ситуация сложная, что будет дальше неизвестно. Успокоительные не решат проблему», — уверена Ирена Сирма.

Оценивая состояние Мельниковой, психолог считает, что без профессиональной поддержки и четкого понимания, что нужно делать, актрисе не обойтись.

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«Я рекомендую обратиться к специалисту, который поможет пройти этот сложный период для Даши. Для Даши следующее: она сейчас фрустрирована. Это несбывшиеся ожидания. Она испытывает боль, страх неизвестности. Это, по сути, предательство, что сделал ее муж. Потому что какие-то его амбиции — это вообще только о нем, это не о детях или о жене, что с ними происходит — ему в общем-то не так и важно. Сейчас дело все в Даше. Она может „вытащить“ эту ситуацию. Заниматься собой, поплакать, если это нужно, покричать, побить подушку. Она может испытывать злость, но при детях этого делать не нужно. Но тем не менее, нужно прожить эти чувства. Если Даша научится быть счастливой, то будут счастливы и дети», — резюмировала специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Артура Смольянинова привлекут к суду за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

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