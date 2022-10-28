После выступления Путина на «Валдае» США отказались от самого мощного ядерного боезаряда

Вскоре после выступления российского президента Владимира Путина Пентагон объявил о том, что снимает с вооружения свою самую мощную атомную бомбу.

Речь идет о гравитационной бомбе B83-1. Причиной, как сообщает ТАСС со ссылкой на документы оборонного ведомства, стал рост ограничений ее потенциала. Да и в целом, она дорога в обслуживании. К слову, мощность ее составляет всего 1,2 мегатонны, а вот испытанная Россией на Новой Земле «Царь-Бомба» — 58,6 мегатонны.

Также Пентагон отменяет планы по созданию ядерной крылатой ракеты морского базирования.

Как отмечается в новой редакции Стратегии национальной обороны США, Штаты будут использовать для атак на укрепленные объекты другие средства.