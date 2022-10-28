Энрике Иглесиас заявил об отъезде от Анной Курниковой после публичной измены

Испанский певец Энрике Иглесиас заявил о том, что ему придется расстаться с Анной Курниковой. Пара будет вынуждена поддерживать отношения на расстоянии из-за отъезда певца в Катар. Поклонники восприняли заявление неоднозначно после недавней публичной измены певца свой благоверной. Об этом рассказало издание «Телепрограмма.pro».

Во время концерта Энрике Иглесиаса в Лас-Вегасе к нему на сцену выбежала поклонница. Фанатка была серьезно настроена и поцеловала певца, на что страстный испанец ответил взаимностью. Такой поступок удивил фанатов, ведь они прекрасно знают о семейном положении завидного красавца.

После скандала общественность заговорила о размолвке артиста с Анной Курниковой. А сам Иглесиас сообщил, что собирается уехать от Курниковой в Катар. По словам певца, его ждет большой тур, но поклонники стоят домыслы о попытках артиста избежать компании российской фотомодели и теннисистки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о расставании Курниковой с Иглесиасом в начале отношений.