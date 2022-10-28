Смертельный синдром! Врач рассказал, для кого особо опасно похмелье

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 123

Доктор Мясников рассказал, для кого особо опасен похмельный синдром

Смертельный синдром! Врач рассказал, для кого особо опасно похмелье

Фото: www.globallookpress.com / Lutz Wallroth

Читайте нас в: Дзен Новости

Доктор Мясников отметил, что после злоупотребления спиртным может развиться определенное состояние как побочный эффект других более серьезных недугов.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, для кого особо опасно алкогольное похмелье. Постинтоксикационное состояние может спровоцировать такой опасный синдром как делирий.

«Человеку становится плохо, когда падает уровень алкоголя в крови. Такое состояние может вызвать делирий — состояние с 30 процентной смертностью», — пояснил врач в эфире федерального телеканала

Этот психоз опасен тем, что человек начинает вести себя крайне неадекватно: нарушается его концентрация, моторные функции и многие другие физиологические нормы. В конечном счете страдает все аудиовизуальные и тактильные ощущения, что может вызвать галлюцинации и бред.

Возникает такое состояние как побочный эффект других более серьезных заболеваний, связанных с мозговыми патологиями, или же из-за воздействия химических средств.

Также злоупотребление спиртным может привести к потере электролитов в крови. Их восстановление подвергнет ваш организм огромному стрессу и неизбежному болезненному состоянию, добавила «Вечерняя Москва».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ученые объяснили, стоит ли пить пиво перед вином.

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.53
0.17 61.13
-0.44
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по ...

Последние новости

4:27
Пушилин заявил об успехах на линии соприкосновения в ДНР: противник повержен
4:09
Страх оправдался: дочь Гаркалина вспомнила предсмертный разговор с отцом
3:51
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября
3:40
Лонгин Сотник: что можно и нельзя делать 29 октября
3:34
Зима уже близко: когда в Москве и Подмосковье выпадет первый снег
3:16
«Лучше сесть за стол»: генерал ВВС США согласился со словами Путина о мировой угрозе

Сейчас читают

Дьявол и клавиши судьбы: жизнь Джерри Ли Льюиса как самое сумасшедшее приключение
«У него есть установка»: психиатр объяснил, почему Байден начал передразнивать журналистов
В поисках «смерти»: что известно о визите МАГАТЭ на Украину и «грязной» бомбе
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика