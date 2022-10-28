Смертельный синдром! Врач рассказал, для кого особо опасно похмелье

Доктор Мясников отметил, что после злоупотребления спиртным может развиться определенное состояние как побочный эффект других более серьезных недугов.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, для кого особо опасно алкогольное похмелье. Постинтоксикационное состояние может спровоцировать такой опасный синдром как делирий.

«Человеку становится плохо, когда падает уровень алкоголя в крови. Такое состояние может вызвать делирий — состояние с 30 процентной смертностью», — пояснил врач в эфире федерального телеканала

Этот психоз опасен тем, что человек начинает вести себя крайне неадекватно: нарушается его концентрация, моторные функции и многие другие физиологические нормы. В конечном счете страдает все аудиовизуальные и тактильные ощущения, что может вызвать галлюцинации и бред.

Возникает такое состояние как побочный эффект других более серьезных заболеваний, связанных с мозговыми патологиями, или же из-за воздействия химических средств.

Также злоупотребление спиртным может привести к потере электролитов в крови. Их восстановление подвергнет ваш организм огромному стрессу и неизбежному болезненному состоянию, добавила «Вечерняя Москва».

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