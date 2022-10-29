Посол Антонов призвал США вернуть на родину ядерное оружие за пределами страны

Посол России в США Анатолий антонов призвал Вашингтон незамедлительно вернуть на родину все ядерное оружие, размещенное за рубежом и ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и использования. Таким заявлением дипломат отреагировал на сообщения о том, что страна решила уже к декабрю доставить атомные бомбы B61-12 на базы НАТО в Европе.

«Кроме того, прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках „совместных ядерных миссий“ НАТО, противоречащих основополагающим принципам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. — Прим. ред.)», — добавил Антонов.

По словам посла, из-за близкого расположения атомных бомб к границам России они приобретают стратегическое значение, даже несмотря на ограниченную мощность и заявление властей США о том, что они относятся к тактическому классу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после выступления Владимира Путина на «Валдае» США отказались от самого мощного ядерного боезаряда.