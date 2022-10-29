Энергокризис в Незалежной самый глобальный, который только можно представить. Винить в этом можно исключительно киевский режим.

Украинские управленцы, кажется, осознали всю прискорбность кризиса, который сами и организовали. Вот, например, мэр Киева Виталий Кличко уже обращается к своим западным «хозяевам» с просьбой поскорее прислать теплые одеяла. Иначе — он и все оставшиеся в Незалежной люди замерзнут грядущей зимой.

В интервью The Telegraph Кличко заявил, что его страна доведена до отчаяния из-за сложившейся критической обстановки. Он также указал, что после выведения из строя ряда жизненно важных объектов инфраструктуры правительство Украины не знает, как выживать. Ждать помощи неоткуда.

«Эта зима определенно станет для нас огромным испытанием. Людям нужны одеяла. В противном случае они замерзнут насмерть», — констатировал мэр Киева.

Между тем, жалуясь на проблемы, Виталий Кличко забыл рассказать, что именно киевский режим виновен в произошедшем. Россия давно призывает Украину к открытому диалогу и мирному урегулированию ситуации.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал об успехах российской армии на линии соприкосновения.