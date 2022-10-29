Пушилин заявил об успехах на линии соприкосновения в ДНР: противник повержен

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Пушилин заявил об успехах на линии соприкосновения в ДНР

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Telegram / pushilindenis

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

Это касается Марьинского, Авдеевского, Артемовского, Горловского и Угледарского направлений.

Союзным силам удается добиться успехов практически по всей линии соприкосновения в Донецкой народной республике, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Практически по всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед. Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, дома. Занимаются какие-то позиции, занимаются лесопосадки — выбивается оттуда противник», — заявил он.

По его словам, это касается Марьинского, Авдеевского, Артемовского, Горловского и Угледарского направлений. Также отметил, что на данный момент пока не идет речи о полном освобождении сразу населенных пунктов или поселков.

Кроме того, он отметил, что накануне националисты попытались наступать на Краснолиманском направлении.

«Буквально накануне была попытка БТГ противника прорваться в направлении населенного пункта Червонопоповка, но противник был остановлен», — добавил Пушилин.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истинном положении боевиков ВСУ под Херсоном.

Тема:
Специальная военная операция России
29 окт
Три человека погибли в результате удара ВСУ по районам ДНР
29 окт
Пора сдаваться: Стремоусов раскрыл истинное положение боевиков ВСУ под Херсоном
28 окт
Дроны-камикадзе точно в цель бьют по боевикам ВСУ
28 окт
Решили схитрить: Великобритания готовила Украину к войне с РФ до СВО
28 окт
Наследник Гитлера: немцы потребовали «отменить» Зеленского
28 окт
Юрий Лоза: Я вот, например, не поеду в Донбасс
28 окт
Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России
28 окт
Владимир Путин проводит встречу с министром обороны Сергеем Шойгу
28 окт
Не обляпайтесь: Британия отправила вооружение на Украину
28 окт
Кадры штурма позиций ВСУ армией РФ на донецком направлении
+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.53
0.17 61.13
-0.44
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по ...

Последние новости

4:27
Пушилин заявил об успехах на линии соприкосновения в ДНР: противник повержен
4:09
Страх оправдался: дочь Гаркалина вспомнила предсмертный разговор с отцом
3:51
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября
3:40
Лонгин Сотник: что можно и нельзя делать 29 октября
3:34
Зима уже близко: когда в Москве и Подмосковье выпадет первый снег
3:16
«Лучше сесть за стол»: генерал ВВС США согласился со словами Путина о мировой угрозе

Сейчас читают

Дьявол и клавиши судьбы: жизнь Джерри Ли Льюиса как самое сумасшедшее приключение
«У него есть установка»: психиатр объяснил, почему Байден начал передразнивать журналистов
В поисках «смерти»: что известно о визите МАГАТЭ на Украину и «грязной» бомбе
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика