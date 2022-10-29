Пушилин заявил об успехах на линии соприкосновения в ДНР: противник повержен
Пушилин заявил об успехах на линии соприкосновения в ДНР
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Telegram / pushilindenis
Это касается Марьинского, Авдеевского, Артемовского, Горловского и Угледарского направлений.
Союзным силам удается добиться успехов практически по всей линии соприкосновения в Донецкой народной республике, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Практически по всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед. Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, дома. Занимаются какие-то позиции, занимаются лесопосадки — выбивается оттуда противник», — заявил он.
По его словам, это касается Марьинского, Авдеевского, Артемовского, Горловского и Угледарского направлений. Также отметил, что на данный момент пока не идет речи о полном освобождении сразу населенных пунктов или поселков.
Кроме того, он отметил, что накануне националисты попытались наступать на Краснолиманском направлении.
«Буквально накануне была попытка БТГ противника прорваться в направлении населенного пункта Червонопоповка, но противник был остановлен», — добавил Пушилин.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об истинном положении боевиков ВСУ под Херсоном.
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