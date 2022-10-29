Гросси: первенство в экспорте ядерных реакторов перешло от Штатов к России

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 182

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о переходе первенства в экспорте ядерных реакторов от США к РФ

Гросси: первенство в экспорте ядерных реакторов перешло от Штатов к России

Фото: CTK via ZUMA Press / ТАСС

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В МАГАТЭ отметили, что США имеют значительный научно-технический потенциал. Между тем, никакого толку от этого пока не видно.

Первенство на коммерческих мировых рынках ядерных реакторов перешло от Штатов к РФ. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в рамках выступления на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне, передает ТАСС.

С его слов, американцы традиционно лидировали в коммерческих технологиях ядерной энергии. Но сейчас главный поставщик мировых рынков — компания «Росатом».

«Я слышал, как министр энергетики (США Дженнифер Грэнхолм. — Ред.) заявляла: мы хотим восстановить это лидерство. Конечно, для этого надо переходить от слов к делу. И я вижу, как (в США. — Прим. ред.) принимаются определенные очень интересные решения, чтобы поддержать национальную ядерную промышленность, которая, конечно, незаменима внутри страны ввиду ситуации в энергетике, но также в международном плане», — сказал руководитель агентства.

Гросси добавил, что у Штатов имеется хороший потенциал в плане науки и техники.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что известно о визите МАГАТЭ на Украину.

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