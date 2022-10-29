Не мелочи жизни: какие банальности могут привести к разводу

На мелочах проваливаются даже разведчики, а семейная жизнь и отношения иногда могут быть покруче поля боя.

О том, какие банальности могут привести к разводу, рассказали эксперты порталу Сибкрай.ru.

Постоянные жалобы и негатив

Плохие дни случаются у каждого из нас, однако, если негатив начинает повторяться с завидной регулярностью и в нем нет никакого просвета, надо разобраться с этим. Можно попробовать искать положительные моменты в том, на что жалуется партнер, а если на это нет никакой реакции, значит, следует сказать прямо о постоянном негативном восприятии вещей и попросить скорее изменить поведение.

Снижение авторитета в глазах детей

У некоторых семей это вполне бытовая ситуация. Один из родителей вводит определенное правило, а другой его нарушает за спиной партнера с детьми. По словам семейного терапевта Дианы Барановой, это неправильно, и несогласие в паре должно решаться без участия детей.

«Как только появляются дети, это очень вредно для дальнейшего функционирования семьи. Родители должны просто объединяться перед детьми», — рекомендует специалист.

Организация семейных дел и досуга только одним человеком

Прекрасная половина человечества зачастую берет на себя организацию совместного времяпрепровождения и дел в начале отношений. Сначала она ощущает себя счастливой, однако позже, особенно, когда есть дети, устает от постоянного напряжения и может дойти до нервного срыва. Если система настроена так изначально, то она будет работать таким образом постоянно.

Важно адаптироваться под реальные ситуации, но достичь этого можно, только попросив о помощи, не полагаясь на то, что мужчина разберется сам. Более того, не помогут крики, ссоры и скандалы. Для того чтобы изменить ситуацию, нужно конкретизировать свои пожелания, потребности и недостатки. Определенная просьба увеличивает шанс, что мужчина поймет, чего от него хочет вторая половинка и сделает это, причем с радостью и без уговоров.

Намеки на семью или друзей избранника

Не всегда легко угодить как семье, так и близким друзьям избранника. Часто для этого не обойтись без самой поддержки вашей половинки.

Большое внимание социальным сетям

Если кто-то из партнеров все свободное время уделяет социальным сетям и играм, на это нельзя не обращать внимания. Важно прийти к консенсусу, установив правила для моментов совместного времяпрепровождения.

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