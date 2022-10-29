Общественный деятель Максим Кац* объявлен в розыск по линии МВД РФ по уголовной статье. Однако, по какой именно не уточняется. Об этом свидетельствуют данные базы правоохранительного ведомства.

© МВД России

В июле Кац был внесен в список лиц физлиц иноагентов, осуществляющих политическую деятельность за счет иностранных средств. В частности, среди его спонсоров значилась Украина.

Кроме того, в розыск объявлен сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности. Еще в августе этого года Басманный суд Москвы избрал Заякину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Согласно российскому законодательству ему грозит до восьми лет лишения свободы.

© МВД России

«Диссернет» был создан как сообщество экспертов, исследователей и репортеров, которые посвятили свой труд, как гласит информация на сайте, разоблачению мошенников, лжецов и фальсификаторов. В то же время руководство ведущих российских ученых подвергла его критике за методически неверные подходы.

* — признан в РФ иноагентом.