МО РФ: в планировании и реализации диверсии на «Северных потоках» участвовали британцы

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 227

Спецы из Соединенного королевства проводят обучение украинских военнослужащих в Очаково Николаевской области.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE; Минобороны РФ

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Британцы спланировали и приняли участие в реализации диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море в 26 сентября 2022 года. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с. г. по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», — подчеркнул Конашенков.

Согласно сведениям российского оборонного ведомства, эти же спецы Соединенного королевства подготовили и реализовали попытку теракта в отношении базирующихся в Севастополе кораблей Черноморского флота (ЧМ РФ), а также гражданских судов. Исполнителями являлись военнослужащие 73-го специального центра морских операций ВСУ, обучением которых и занимаются представители ВМС Великобритании в городе Очаков Николаевской области.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, атака киевского режима при пособничестве западных кураторов вновь не увенчалась успехом. Все 16 беспилотников были отражены. А в Минобороны РФ напомнили, что именно корабли ЧМ ФР обеспечивают безопасность «зернового коридора» согласно международным договоренностям.

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