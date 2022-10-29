Девять летательных и семь морских беспилотников пытались атаковать Севастополь

В ходе отражения террористической атаки были уничтожены все воздушные и морские цели.

Черноморский флот (ЧМ) РФ отразил очередную террористическую атаку киевского режима в районе Крыма. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня в 4:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов», — подчеркнул Конашенков.

Воздушные цели были уничтожены силами кораблей ЧМ РФ, атаку четырех морских беспилотников отразила морская авиация на внешнем рейде, оставшиеся ликвидировали на внутреннем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уничтожении надводного беспилотника и БПЛА в акватории бухты Севастополя. Пострадавших нет. Только лопнуло оконное стекло в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева.