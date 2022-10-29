Ведущая «Орла и решки» Юлия Коваль восстановила девственность после родов
Знаменитость родила восемь лет назад, но не смогла восстановиться без хирургического вмешательства.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Ведущая тревел-шоу Юлия Коваль призналась, что сделала операцию по восстановлению девственности. Несколько лет назад она решила вернуть эстетичный вид своей вагине и восстановить плеву. Об этом Коваль призналась в одном их интервью.
Ведущая рассказала, что ее смущал внешний вид ее половых органов после родов, и она решилась на гименопластику.
«Сделала косметическую операцию для того, чтобы у меня была идеальная после родов вагина», — рассказала Коваль.
Юлия Коваль стала мамой восемь лет назад. Она родила сына Тимофея от бизнесмена Михаила Штырлина. Ведущая состояла в отношениях с виноделом из Крыма, однако замуж так и не вышла.
Неоднократно Коваль оказывалась в эпицентре слухов. Общественность пыталась уличить ведущую в отношениях с рэпером Элджеем и блогером Эльдаром Джараховым, однако ведущая уверяет, что ее не интересуют интриги.
«Я просто не знала, что подарить ему на день рождения — подарила поцелуй. Хулиганство… Молодость!» — объяснила свои взаимоотношения с блогером Коваль.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настя Ивлеева устала от одиночества после развода с Элджеем и решила найти свою любовь.
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