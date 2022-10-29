Иностранные наемники отказываются воевать на стороне ВСУ

Участились случаи конфликтов наемников и украинских националистов со смертельными исходами.

Иностранные наемники начали отказываться от участия в боевых действиях на стороне Киева и вступают в серьезные конфликты с украинскими боевиками. Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Самая главная новость недели — заартачились, так сказать, между собой иностранные наемники и не хотят воевать за украинцев, поэтому у них происходят большие внутренние разборки. Вплоть до смертельного исхода», — отметил он в комментарии ТАСС.

На днях Киселев сообщал, что наемники из Польши, воюющие на стороне Киева, убили нескольких бойцов экстремистской организации «Правый сектор»*. Те пытались силой заставить поляков наступать на Кременчугском направлении в Донбассе, однако в ответ были расстреляны наемниками.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на базе иностранных наемников на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК) произошел взрыв. До этого на территории предприятия уже были ликвидированы около 150 членов «Иностранного легиона», а также множество техники и боеприпасов.

Как сообщал 5-tv.ru, в Запорожской области ликвидировали боевиков-выходцев из Чечни.

* — экстремистская организация, запрещена в РФ.