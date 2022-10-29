В Запорожской области ликвидировали боевиков-выходцев из Чечни
Член ГСА Запорожской области Рогов: в регионе уничтожена группа чеченских боевиков
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Уточняется, что среди наемников, воюющих на стороне Украины, есть представители и других стран.
В Запорожской области ликвидировали боевиков — выходцев из Чечни, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
«В Запорожской области при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд», — отметил чиновник.
По его словам, среди наемников также было много польских и грузинских представителей. Известно, что Запорожская область освобождена более чем на 70%. Однако сам областной центр, город Запорожье, находится под контролем ВСУ.
Россия начала спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от националистов в конце февраля. Решение о вводе войск было принято на фоне обострившейся ситуации, боевики усилили обстрелы гражданских, а также инфраструктуры региона. Позже в РФ была проведена частичная мобилизация на 300 тысяч резервистов, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность (ВУС).
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему ВСУ прекратили пытать пленных.
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