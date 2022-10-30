РФ выходит из зерновой сделки и сама поставит необходимые ресурсы странам Африки
Выход России из зерновой сделки означает прекращение поставок зерна с территории Украины
Фото, видео: 5-tv.ru
Украина, под предлогом заботы о голодающих в Африке, зерновые поставляла, в основном, почему-то в благополучные страны.
Атака беспилотниками на Севастополь показала — судоходство в Черном море небезопасно. Россия, которая является страной — гарантом зернового коридора — приостанавливает свое участие в четырехсторонней сделке.
Это значит — никаких поставок из Украины пока не будет. Претензий к тому, как тому как работала зерновая сделка, у России уже поднакопилось. Этот маршрут, предположительно, использовали для вывоза из Одессы заминированного груза, с помощью которого позднее был совершен теракт на Крымском мосту. Это раз.
Доступ российского продовольствия на мировой рынок, что также было одним из условий соглашения, так и не был открыт. Это два.
Три — Украина, под предлогом заботы о голодающих в Африке, зерновые поставляла, в основном, почему-то в благополучные страны. А нуждающимся из более чем восьми миллионов тонн досталось лишь около полумиллиона. Причем, не гуманитарной помощи, а за деньги.
Россия, выходя из зерновой сделки, идет на беспрецедентный шаг — бесплатно готова поставить те же объемы странам, которым угрожает голод. Причем — бесплатно.
«Россия всегда была и остается надежным партнером, и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия. Наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 000 тонн зерновых, в том числе мы это будем делать с участием нашего надежного партнера — Турции», — сказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Ранее 5-tv.ru публиковал хронику отражения атаки ВСУ на порт Севастополя.
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