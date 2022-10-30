«Такая блондинка с синяком под глазом»: Мастеркова о детстве с отцом-алкоголиком

Родитель олимпийской чемпионки пропал много лет назад. Родственники боятся, что зависимость сгубила его жизнь.

Олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова поделилась редкими и крайне болезненными воспоминаниями об отце, с которым ее мама развелась из-за измены.

Родители спортсменки развелись, когда ей было три с половиной года. Отец никогда не участвовал в жизни девочки, но она отчаянно пыталась хотя бы изредка видеться с ним. Однажды Светлана Мастеркова собиралась на сборы в Тирасполь, где проживали ее отец и бабушка. Девушка захотела проведать родню и ожидала теплой встречи. Но милого семейного воссоединения не произошло.

«Были первые заморозки, я бежала, поскользнулась и упала — щекой ударилась. Приехала такая блондинка с синяком под глазом. Никто на меня не бросился, никто не обнял, не стал целовать. Увидели меня, может, немного расстроились, что я с синяком такая, странная», — поделилась воспоминаниями чемпионка в программе «Секрет на миллион».

Кроме того, она рассказала, как бабушка дала ей десять рублей — на то время это была весьма приличная сумма. Но эти деньги попросил «одолжить» непутевый отец — и Светлана в тайне от бабушки передала ему деньги, хотя сама в них очень нуждалась.

На текущий момент неизвестно, где находится Александр (папа Мастерковой). Его несколько раз объявляли в розыск, но безрезультатно. Мужчина страдал от алкогольной зависимости и родственники предполагают, что его уже нет в живых. А сама Мастеркова рассказывает, что из-за пагубного пристрастия отца панически боится «перебрать» с алкоголем на праздниках.

«Я иногда сижу, выпиваю шампанское в компании друзей и чувствую, что я пьянею. И я этого боюсь. У меня же в роду есть яркий алкоголик, и я слежу за этим. Для меня это такой пунктик», — разоткровенничалась спортсменка.

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