Григорий Лепс сделал сенсационное заявление: «Надоедаю людям»
Певец Григорий Лепс собирается завершить свой творческий путь в шоу-бизнесе
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Народный артист не сомневается, что на смену уже пришли талантливые молодые исполнители.
Композитор и певец Григорий Лепс разъезжает с концертами по России. Он активно поддерживает военнослужащих, раненых во время специальной операции России (СВО) на Украине. Недавно артист вернулся с Дальнего Востока, где он выступил перед мобилизованными в Тихоокеанском военно-морском училище. В личной жизни артиста тоже все хорошо. В сентябре Лепс стал дедом. Внука звезде эстрады подарила старшая дочь Инга.
Привычную и, казалось бы, налаженную жизнь артиста перевернуло неожиданное признание 60-летнего исполнителя хита «Самый лучший день». Свои планы на будущее певец раскрыл за кулисами концерта, посвященного 80-летию Муслима Магомаева, передает «МК».
«Могу сейчас уйти со сцены, но другого заработка у меня на данный момент нет», — заявил Григорий Викторович.
Артист считает, что не он устал от сцены, а он сам поклонникам «поднадоел». Поэтому готов завершить свой творческий путь в российском шоу-бизнесе.
«Без меня будет кому петь. Есть молодые ребята, довольно перспективные, очень мотивированные, голосистые. А наше дело старческое», — подытожил артист.
В числе «перспективной замены» Григорий Лепс назвал казахского музыканта Анатолия Цоя и исполнителя хита «Венера-Юпитер» Ивана Дмитриенко.
Ранее 5-tv.ru писал, у кого из звезд шоу-бизнеса прогорел бизнес.
Читайте также
60%
0.17 61.13
-0.44
Нашли ошибку?