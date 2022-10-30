Григорий Лепс сделал сенсационное заявление: «Надоедаю людям»

Народный артист не сомневается, что на смену уже пришли талантливые молодые исполнители.

Композитор и певец Григорий Лепс разъезжает с концертами по России. Он активно поддерживает военнослужащих, раненых во время специальной операции России (СВО) на Украине. Недавно артист вернулся с Дальнего Востока, где он выступил перед мобилизованными в Тихоокеанском военно-морском училище. В личной жизни артиста тоже все хорошо. В сентябре Лепс стал дедом. Внука звезде эстрады подарила старшая дочь Инга.

Привычную и, казалось бы, налаженную жизнь артиста перевернуло неожиданное признание 60-летнего исполнителя хита «Самый лучший день». Свои планы на будущее певец раскрыл за кулисами концерта, посвященного 80-летию Муслима Магомаева, передает «МК».

«Могу сейчас уйти со сцены, но другого заработка у меня на данный момент нет», — заявил Григорий Викторович.

Артист считает, что не он устал от сцены, а он сам поклонникам «поднадоел». Поэтому готов завершить свой творческий путь в российском шоу-бизнесе.

«Без меня будет кому петь. Есть молодые ребята, довольно перспективные, очень мотивированные, голосистые. А наше дело старческое», — подытожил артист.

В числе «перспективной замены» Григорий Лепс назвал казахского музыканта Анатолия Цоя и исполнителя хита «Венера-Юпитер» Ивана Дмитриенко.

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