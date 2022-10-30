Хватит и 30%: эксперт объяснил истинную цель ударов по энергообъектам Украины

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 259

Военный историк Кнутов: ударами по энергетике РФ лишает киевский режим военного потенциала

Фото, видео: www.globallookpress.com / Biswarup Ganguly; 5-tv.ru

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При нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Незалежной ВС России используют только высокоточные ракеты.

Даже если Россия уничтожит 70% энергоинфраструктуры Украины, у киевского режима, при желании, будет возможность обеспечивать население страны электричеством. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный историк Юрий Кнутов.

Он подчеркнул, что удары по энергообъектам Украины наносятся не хаотично, с целью тотального уничтожения, а точечно и выверенно, если не сказать ювелирно, чтобы лишить энергоснабжения именно военную инфраструктуру киевских властей.

«При нанесении ударов ВКС и ВМФ России используют высокоточные ракеты, которые в первую очередь поражают трансформаторные подстанции на территории Украины. То есть задача вывести из строя не сами электростанции, а именно трансформаторы, которые питают непосредственно военные предприятия, учебные центры по подготовке наемников, предприятия по ремонту боевой техники, а также тяговые подстанции, которые подают электричество для электровозов», — пояснил эксперт.

Таким образом, отметил Кнутов, главная задача российских военных — лишить оборонные предприятия Украины электричества и возможности работать на полную мощность либо полностью обесточить их на длительное время с тем, чтобы киевский режим не имел возможности пополнять военные арсеналы и производить новое вооружение.

В то же время для полного обеспечения электричеством населения и гражданской инфраструктуры Украине будет достаточно даже трети имеющихся у нее энергомощностей, добавил эксперт.

«Если мы даже выведем из строя 70% трансформаторных мощностей, то военные предприятия будут обесточены, а структуры гражданской сферы можно будет запитывать оставшимися 30%», — подчеркнул Кнутов.

Поэтому, резюмировал эксперт, если сейчас перебои с поставками электричества возникают у населения Украины, то это означает, что власти страны просто отбирают у людей электроэнергию и передают ее на военные нужды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около миллиона жителей Киева остались без света после теракта, устроенного киевским режимом на Крымском мосту.

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