Более 90 человек погибли и свыше 100 пропали после обрушения моста в Индии

Построенную более 140 лет назад переправу накануне открыли после реконструкции.

Не менее 90 человек погибли, более 100 пропали без вести в результате обрушения подвесного моста в штате Гуджарат в Индии. Об этом сообщает местная администрация.

По данным телеканала Odisha TV, на мосту в момент обрушения находились около 500 человек, в том числе дети. Сам момент обрушения попал на видео. На кадрах видно, как вантовый мост буквально повис вниз, люди пытались удержаться и вскарабкаться наверх. В итоге 350 человек оказались в воде, некоторым удалось самостоятельно выбраться на берег из воды.

Также сообщается, что построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт в течение последних двух лет. Всего день назад его открыли после реконструкции. Уточняется, что мост был отремонтирован частной компанией и открыт без сертификата пригодности. Причины обрушения пока неизвестны.

На место ЧП направлен морской спецназ индийских ВМС и команды пожарных из окрестных городов. Оказание помощи осложнено сильным течением реки, а также ночным временем.

Тем временем премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать пострадавшим необходимую помощь, выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а раненым — по 50 тысяч рупий.

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