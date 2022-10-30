Несколько массовых аварий произошло на Рябиновой улице в столице. Есть пострадавшие.

Около 50 автомобилей попали в ДТП на Рябиновой улице в Москве, сообщил источник 5-tv.ru. В нашем распоряжении также появилось видео с места происшествия. По предварительной информации, пострадали три человека.

В главке МВД по Москве сообщили — оговорившись, что данные предварительные, — что все случилось примерно в 21:20. ДТП было не одно, а несколько. По данным полиции, пострадали не 50, а около 20 машин. За медпомощью обратились два человека.

Видео с моментом одного из ДТП опубликовал Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Zinken; Telegram / Дептранс. Оперативно

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что ДТП действительно было несколько. Однако попали в них в общей сложности 54 автомобиля. Травмы получили пять человек, включая одного ребенка.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб, туда же направлены автобусы для обогрева людей. Движение на Рябиновой улице перекрыто полностью в сторону Мичуринского проспекта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус смял семь легковушек в ДТП на западе Москвы. К счастью, никто не пострадал.