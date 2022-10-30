Около 50 автомобилей столкнулись в Москве — видео с места ДТП

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 252

Опубликовано видео с места массового ДТП с 50 автомобилями в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Несколько массовых аварий произошло на Рябиновой улице в столице. Есть пострадавшие.

Около 50 автомобилей попали в ДТП на Рябиновой улице в Москве, сообщил источник 5-tv.ru. В нашем распоряжении также появилось видео с места происшествия. По предварительной информации, пострадали три человека.

В главке МВД по Москве сообщили — оговорившись, что данные предварительные, — что все случилось примерно в 21:20. ДТП было не одно, а несколько. По данным полиции, пострадали не 50, а около 20 машин. За медпомощью обратились два человека.

Видео с моментом одного из ДТП опубликовал Дептранс Москвы в своем Telegram-канале. 

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Zinken; Telegram / Дептранс. Оперативно

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что ДТП действительно было несколько. Однако попали в них в общей сложности 54 автомобиля. Травмы получили пять человек, включая одного ребенка.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб, туда же направлены автобусы для обогрева людей. Движение на Рябиновой улице перекрыто полностью в сторону Мичуринского проспекта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус смял семь легковушек в ДТП на западе Москвы. К счастью, никто не пострадал.

Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.53
0.17 61.13
-0.44
Любовный гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков зодиака

Последние новости

2:50
Любовный гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков зодиака
2:32
Еще штамп в паспорте: в России могут упростить процедуру опеки над внуками
2:20
Самая страшная ночь в году: как узнать будущее на Хэллоуин и не стать жертвой злых духов
2:05
Переулок, эффект домино, наркотики: восстановлена картина давки на Хэллоуин в Сеуле
1:38
Никита Джигурда о покинувших Россию артистах: «Я вижу очищение»
1:11
Метание яиц и задержания: в Молдавии продолжаются протесты против властей

Сейчас читают

Переулок, эффект домино, наркотики: восстановлена картина давки на Хэллоуин в Сеуле
Более 90 человек погибли и свыше 100 пропали после обрушения моста в Индии
Богомолов впервые вышел в свет после бегства Собчак
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика