Дочь актрисы Алены Яковлевой вышла на сцену спустя три месяца после родов

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 494

Она подарила артистке первую внучку.

Дочь актрисы Алены Яковлевой вышла на сцену спустя три месяца после родов

Фото: Instagram* / ayakovleva_official

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса Мария Козакова вернулась на сцену через три месяца после рождения дочери Иванны. Об этом в социальных сетях рассказала ее мама и коллега Алена Яковлева, дочь знаменитого советского и российского артиста Юрия Яковлева. Продолжательницы актерской династии сыграли в постановке «Лес» в Московском академическом театре сатиры. Козакова решила не засиживаться в декрете, а совмещать карьеру и материнство.

«Как вы думаете, легко ли находиться на сцене с собственной дочерью, когда по пьесе я должна ненавидеть и ревновать? Легко, когда это талантливая актриса, и ты забываешь, что она — твоя ближайшая родственница. С возвращением, Машенька, в наш любимый „Лес“. Вчера — первый раз после перерыва в связи с рождением моей внучки», — сообщила Алена Яковлева.

Мария Козакова вышла замуж за музыканта Ивана Замотаева два года назад. Познакомились влюбленные двумя годами ранее на фестивале в Ессентуках. Пара поначалу не афишировала свой роман, и кроме того, до встречи с Козаковой, ее избранник уже дважды был женат и воспитывал детей — сына Дмитрия и дочь Александру.

Богатый, хотя и недолгий семейный опыт мужа Марию Козакову не пугает. По мнению молодой актрисы, у каждого есть прошлое, и судить за это человека не стоит. Алена Яковлева придерживается той же позиции. Она считает зятя открытым и талантливым. Замотаев, по словам звездной тещи, очень добрый парень, не провоцирующий конфликтов с женой. А комфорт дочери для артистки — превыше всего.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Яна Поплавская показала фото 11-летней внучки. Девочка порадовала родителей и бабушку поступлением в Московское хореографическое училище имени Лавровского.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-1° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.53
0.17 61.13
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 октября

Последние новости

8:17
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 октября
8:11
Анастасия Решетова рассказала о смене вероисповедания: «Мне было стыдно»
7:57
Депутат переехал ребенка под Новосибирском и с руганью скрылся с места ДТП
7:43
Дочь актрисы Алены Яковлевой вышла на сцену спустя три месяца после родов
7:29
Срочников осеннего призыва не будут отправлять на службу в новые регионы РФ
7:15
«Не по-мужски»: солист «На-На» Владимир Политов осудил Витаса за нападение

Сейчас читают

«Это сделала она»: за что покойный Александр Градский недолюбливал Аллу Пугачеву
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака
«Без фильтров»: дочь-бодибилдерша Шукшиной похвасталась фигурой в белье
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика